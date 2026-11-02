Bu yıl etkisini göstermesi beklenen El Niño hava olayı, dünyanın farklı bölgelerinde endişeye yol açıyor. Güney Amerika ülkesi Bolivya'da kuraklığın etkileri ağırlaşırken, yetkililer olası selleri de dikkate alarak olağanüstü hal ilan etti.

Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, ülkenin kuraklıkla mücadele eden bölgelerinde durumun giderek kötüleşmesi üzerine cumartesi günü olağanüstü hal kararı aldı. Bu kararla, afetten etkilenen bölgelere yardım ulaştırılması için ek mali kaynakların kullanıma açılması hedefleniyor.

Paz, El Niño'nun ülkede hem kuraklığa hem de sellere neden olabileceğini belirterek tüm kurumların birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Devlet Başkanı, "Bu olgu kuraklık ve sel şeklinde çok ciddi sonuçlar doğuracak. Bu nedenle tüm kurumların işbirliğine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

78 bin aile kuraklıktan etkilendi

Bolivya'daki yetkililerin açıkladığı verilere göre, ülkenin dokuz idari bölgesinden altısında yaklaşık 78 bin aile kuraklıktan etkilendi. Özellikle tarım ve hayvancılıkla geçinen kesimler ağır kayıplar yaşadı. Kuraklık nedeniyle 75 binden fazla hayvan telef oldu.

Paz, bu yılki El Niño olayının geçmiş yıllara kıyasla çok daha güçlü olabileceğine dikkat çekti. Ülkenin farklı bölgelerinde etkisini göstermeye başlayan kuraklığın ardından sel riskinin de bulunduğunu belirten Paz, gerekli önlemleri almak için hem ekonomik hem de insani kaynakları seferber ettiklerini açıkladı.

Devlet Başkanı, uluslararası işbirliğinin de önem taşıdığını vurgulayarak kuraklığın ve ardından yaşanabilecek sellerin etkilerini en aza indirmek için çalışacaklarını ifade etti.

El Niño nedir, dünyayı nasıl etkiliyor?

El Niño, birkaç yılda bir ortaya çıkan doğal bir iklim olayıdır. Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla oluşur. Bu değişim, dünyanın farklı bölgelerinde sıcaklık ve yağış düzenlerini etkiler.

El Niño'nun etkileri her ülkede aynı şekilde görülmez. Bazı bölgelerde aşırı yağış ve sel yaşanırken bazı yerlerde uzun süreli kuraklık ortaya çıkabilir. Sıcak hava dalgaları da bu dönemde daha etkili olabilir.

Mevcut tahminlere göre, bu yıl yaşanması beklenen El Niño olayının son 70 yılı aşkın dönemin en güçlü örneklerinden biri olabileceği belirtiliyor. Bu durum, önümüzdeki aylarda dünya genelinde hava koşullarının daha da değişebileceğine ilişkin endişeleri artırıyor.