Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan son tahminlere göre, El Niño iklim olayı küresel sıcaklık rekorlarını kırma noktasına geldi.

Son 1000 yılın en büyüğü olabileceği değerlendirilen bu doğa olayının, fosil yakıt kirliliğinin yol açtığı küresel ısınma nedeniyle zaten hızla yükselen sıcaklıklara ekstra ısı ekleyeceği ifade edildi.

Bu iki unsurun birleşimiyle 2027 yılının mevcut rekorları geride bırakarak şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl olacağı öngörülüyor.

50 MİLYON İNSAN AÇLIĞIA SÜRÜKLENECEK

El Niño kaynaklı yükselen sıcaklıklar, Endonezya'daki orman yangınlarının şiddetlenmesinden Hindistan'daki hayati muson yağmurlarının zayıflamasına kadar çeşitli etkiler göstermeye başladı.

Etkilerin Avustralya'daki yangın riskinden Güney Amerika'daki şiddetli sellere kadar küresel çapta yayılacağı belirtiliyor.

Dünya Gıda Programı, Ağustos ayında yaptığı açıklamada El Niño'nun yaklaşık 50 milyon insanı açlığa sürükleyebileceğini bildirdi.

Bu yaz Avrupa'da en az 35 bin kişinin ölümüne yol açan aşırı sıcak hava dalgasının ardından, ölçeği "Godzilla seviyesinde" olarak nitelendirilen El Niño'nun yıkıcı etkileri daha da artıracağı vurgulanıyor.

KRİTİK EŞİK KIRILDI

Pasifik üzerindeki rüzgar değişimlerinin okyanus sıcaklıklarını yükseltmesi ve atmosfere büyük miktarda ısı aktarmasıyla oluşan El Niño iklim döngüsünde, Pazartesi gününe ait veriler okyanus sıcaklığının 30 yıllık ortalamanın 2,6 derece üzerinde olduğunu gösterdi.

Bu değer, uydu verileri çağında 2015 yılında kaydedilen 3,1 derecelik en yüksek sapmaya yakın bulunuyor.

14 farklı modelin ortalamasına göre, Kasım ayında zirveye ulaşması beklenen sıcaklık sapmasının yaklaşık 4 dereceye varacağı tahmin ediliyor.

İklim analisti Zeke Hausfather, mercanlar, ağaç halkaları ve tarihi belgelerin analizinden elde edilen verilerin, son bin yılda hiçbir El Niño'nun bu seviyeye ulaşmadığını gösterdiğini ifade etti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDEN SON UYARI

BM Genel Sekreteri António Guterres yaptığı açıklamad şu ifadeleri kullandı:

"El Niño gözlerimizin önünde devasa boyutlara ulaşıyor. Bilim şüpheye yer bırakmıyor: Gezegen bilinmeyen sulara girdi ve bu sular ısınıyor. Dünya aşırı hava olaylarının tehlike bölgesindedir. Yarış artık artan riskler ile iklim eylemi alma ve insanları koruma kararlılığımız arasındadır. Bu yarışı kazanmalıyız."

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Celeste Saulo ise şöyle konuştu:

"El Niño, dünya genelindeki topluluklara ve ekonomilere büyük bir darbe indirme potansiyeline sahiptir. Kuraklıklar ve sellerden kaynaklanan yıkım ve aksamaları şimdiden görüyoruz ve El Niño şiddetlendikçe bu etkilerin artmasını bekliyoruz." "WMO'nun 50 yıllık tarihinde daha önce hiç, hayatları ve geçim kaynaklarını kurtarmak için tahmin ve hizmet sunmanın ön saflarında yer alan ulusal meteoroloji ve hidroloji servisleriyle böyle büyük bir seferberlik başlatmamıştık. Kaybedecek zamanımız yok"

EN ÇOK YOKSULLARI VURACAK

WMO tarafından Perşembe günü yayımlanan güncellemede, El Niño'nun iyice yerleştiği ve önümüzdeki aylarda "çok güçlü bir olaya" dönüşerek sel, kuraklık ve aşırı sıcaklar gibi büyük etkilerinin 2027 yılına kadar süreceği belirtildi.

Bazı bölgelerde okyanus altı sıcaklıklarının Temmuz ve Ağustos başında ortalamanın 8 derece üzerinde seyrettiği bildirildi.

İngiltere Enerji ve İklim İstihbarat Birimi'nden Chris Jaccarini ise şu değerlendirmede bulundu: