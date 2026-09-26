Bilim insanları, küresel iklim dengesini altüst eden doğa olayı El Niño’nun tarihinin en güçlü dalgalarından birine dönüştüğü uyarısında bulundu. "Godzilla" olarak adlandırılan devasa hava olayı nedeniyle önümüzdeki aylarda dünya genelinde 450 binden fazla insanın hayatını kaybetmesinden endişe ediliyor.

İklim Etki Laboratuvarı (CIL) tarafından paylaşılan verilere göre, küresel sıcaklıklarda beklenen yaklaşık 1,2 derecelik artış; kavurucu sıcakları, dev fırtınaları ve buna bağlı yıkımları beraberinde getirecek. Uzmanlar, haziran ve şubat ayları arasındaki dokuz aylık süreçte aşırı sıcaklara bağlı can kayıplarının katlanarak artacağını ve El Niño’nun etkilerinin 2027 yılına kadar sürebileceğini belirtiyor.

EN BÜYÜK DARBE YOKSUL ÜLKELERDE GÖRÜLECEK

Aşırı sıcak dalgasının faturasını en ağır ödeyecek bölgelerin başında ise Ekvator’un güneyinde yer alan ve "Küresel Güney" olarak bilinen gelişmekte olan ülkeler geliyor. Tahminlere göre sıcak çarpmalarından kaynaklı ölümlerin neredeyse yarısı Afrika ve Güneydoğu Asya’da yoğunlaşacak.

Sadece Nijerya’da 31 bini aşkın ek can kaybı beklenirken; Sudan, Nijer, Çad, Filipinler, Vietnam, Hindistan ve Brezilya gibi ülkeler de en yüksek risk altındaki bölgeler arasında gösteriliyor.

Avrupa ve İngiltere gibi bölgelerin bu ölümcül sıcak dalgalarından doğrudan etkilenmesi beklenmese de uzmanlar, iklim dengesizliğinin bu coğrafyalara alışılagelmişin dışında kurak bir sonbahar ve dondurucu soğukların hakim olacağı çetin bir kış getirebileceğini vurguluyor.