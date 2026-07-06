ABD'de kendini göstermeye başlamış olan bir tayfun kıyı şeridinde ciddi hasara neden oluyor. Bavi isimli verilen bu tayfun Pasifik üzerinde ilerlemeye devam ediyor.

Dünya genelinde aşırı hava olaylarının sıklaştığı bir dönemden geçerken, Batı Pasifik’ten gelen son haberler durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. En üst sınır olan Kategori 5 seviyesine ulaşan canavarca bir doğa olayı, Süper Tayfun Bavi, pazartesi sabahı erken saatlerde ABD toprağı olan küçük Rota Adası'nı doğrudan vurdu. Saatteki hızı 241 kilometreyi aşan ve adeta önüne çıkan her şeyi yutmaya kararlı rüzgarlarla karaya ulaşan tayfun, sadece Rota’yı değil; yakınlardaki Guam, Tinian ve Saipan adalarını da karanlığa ve kaosa sürükledi.

Meteoroloji uzmanları, rüzgar hızının adada saatte 290 kilometreye kadar tırmanabileceği konusunda uyarıyor. Bölgeden gelen ilk raporlar ise tek bir kelimeyle özetleniyor: "Büyük yıkım."

HAFTALARCA YAŞANAMAZ HALE GELEBİLİR

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), tayfunun Rota Adası üzerindeki göz korkutucu etkisini günler öncesinden tahmin etmişti. Yapılan uyarılarda, bu çapta bir felaketin adanın büyük bir bölümünü haftalarca, hatta aylarca tamamen yaşanamaz hale getirebileceği belirtilmişti. Betonarme olmayan, güçlendirilmemiş evlerin çatılarının uçması ve duvarlarının çökmesiyle yerle bir olacağı tahmin edilirken, fırtınanın adayı terk edene kadar bölgeye yarım metreden fazla (51 santimetre) yağış bırakması bekleniyor.

Euro News'da yer alan habere göre NWS, sosyal medya platformu X üzerinden adeta çığlık niteliğinde bir çağrı yaparak sakinlere şu talimatı verdi: "Yaklaşan bu aşırı rüzgarları doğrudan bir kasırga gibi değerlendirin ve ŞİMDİ derhal içerideki güvenli bir odaya veya sığınağa geçin!" Bölgedeki kriz merkezleri, devrilen devasa bir kule nedeniyle iletişim ağlarının koptuğunu, su baskınlarının ve şiddetli rüzgarın adayı dünyadan izole ettiğini bildiriyor.

YARALAR SARILMADAN GELEN İKİNCİ DARBE

Yaklaşık 210 bin insanın yaşadığı Kuzey Mariana Adaları ve Guam için bu felaket ne yazık ki bir ilk değil. Adalar halkı, henüz nisan ayında bölgeyi altüst eden bir önceki canavar, Süper Tayfun Sinlaku’nun açtığı derin yaraları sarmaya çalışıyordu. Saipan ve Tinian'da yaşayan binlerce insan, Sinlaku'nun yarattığı yıkım yüzünden aylardır zaten elektriksiz bir hayat sürüyordu. Tam hayatı normale döndürme çabaları başlamışken gelen Bavi, adadaki tüm ağaçları kökünden sökerek ve ayakta kalan son elektrik direklerini de devirerek bölgeyi tam bir mahşer yerine çevirdi.

ISINAN OKYANUSLAR YÜZÜNDEN ORTAYA ÇIKTI

Peki, bu fırtınalar neden her defasında daha yıkıcı, daha ölümcül hale geliyor? Cevap, gezegenimizin yükselen ateşinde saklı. Bilim insanları, küresel ısınmayla birlikte okyanus yüzey sıcaklıklarının artmasının, tropikal fırtınaları adeta birer "canavara" dönüştürdüğünü söylüyor. Daha sıcak deniz suyu, fırtınanın içine çok daha fazla nem ve enerji pompalaması anlamına geliyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün geçtiğimiz günlerde ilan ettiği acil durum da bu tezi destekliyor. Ekvatoral Pasifik'te yüzey sıcaklıklarını darmadağın eden ve genellikle 9 ila 12 ay süren küresel iklim fenomeni El Nino resmen başladı ve bu yıl tahmin edilenden çok daha agresif ilerliyor. Pasifik'teki rüzgarları, basıncı ve yağış dengesini kökünden değiştiren El Nino, Bavi gibi süper tayfunların arkasındaki ana yakıt hücresi konumunda. Dünya, doğanın bu amansız gücü karşısında artık sadece savunmada kalabiliyor.