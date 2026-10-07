Tropikal Pasifik'te El Nino eğiliminin ölçüldüğü bölgede okyanus yüzeyi sıcaklıkları, bu sonbaharda normallerin 6,1 Fahrenheit (yaklaşık 3,4 santigrat derece) üzerine çıktı.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yapılan son güncellemede, bu sonbahar ve kış aylarında "çok güçlü bir olay" yaşanma olasılığının yüzde 90 olduğu bildirildi. NOAA, 1950'den bu yana görülen en büyük El Nino'dan daha şiddetli bir "tarihi olay" yaşanma ihtimalinin ise yüzde 75 olduğunu açıkladı.

347 MİLYON ÇOCUK TEHLİKEDE

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yayımladığı analizde El Nino'nun "süper" ve "çok güçlü" bir hal almasının, yüz milyonlarca çocuğu kuraklık, aşırı yağış, su kıtlığı, yetersiz beslenme ve hastalık salgınlarıyla karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulundu.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, El Nino nedeniyle kuraklık ya da aşırı yağışlardan etkilenebilecek bölgelerde 347 milyondan fazla çocuğun yaşadığını belirtti. Russell, bu iklim koşullarının su kıtlığı, hastalık ve yetersiz beslenme riskini artıracağına dikkat çekerek, acil harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

KÜRESEL SICAKLIKLARI ARTIRACAK

Şikago Üniversitesi İklim Etkileri Laboratuvarı'na göre El Nino, küresel ortalama sıcaklıkları artırarak dünya genelinde 451 bin aşırı sıcak kaynaklı ölüme yol açabilir.

El Nino, Ekvator yakınındaki rüzgarların zayıflaması ve Doğu Pasifik'teki soğuk su yükselmesinin durmasıyla ortaya çıkan doğal bir iklim modeli. Bu süreç, küresel ortalama sıcaklıkları artırıyor, ABD'nin Batı Yakası'nda deniz suyunun ısınmasına ve kıyı erozyonuna neden oluyor, Atlantik kasırga sezonunu ise zayıflatıyor.

Uzmanlar, El Nino'nun bazı bölgelerde kuraklığa, bazılarında ise aşırı yağış ve sel felaketlerine yol açacağını belirtiyor. Bu durumun tarım ekonomilerini ve tedarik zincirlerini olumsuz etkileyerek pirinç, kahve ve çikolata gibi ürünlerin fiyatlarını artırabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan, Pasifik'teki sıcak suların etkisiyle Hawaii'yi vuran kasırga sayısının arttığı, Kaliforniya açıklarında ise balina köpekbalıkları ve deniz yılanları gibi olağan dışı deniz canlılarının görüldüğü bildirildi.