Akıllara durgunluk veren olay Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana geldi. 18 yaşındaki Ü.C. saat 14.00 sıralarında Cuma Mahallesi Helvacılar Sokak'ta İ.D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın sebebinin ise el şakası yapılması olduğu öğrenildi.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kısa süre içerisinde sakinleşen taraflar olay yerinden ayrıldı. Bölgeden ayrılan Ü.C. biraz sonra pompalı tüfekle geri döndü. Ü.C.'nin tüfekle 3 el ateş etmesi sonucu İ.D. ile o sırada kavgayı ayırmaya çalışan H.H.D., O.İ., T.S., H.A. ve A.B. vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere götürülen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan Ü.C. ise evine yakın bir yerde olayda kullandığı tüfekle birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.