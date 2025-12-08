Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet el Şara, 1 yıl önce Şam'a o zamanlar Türkiye ve ABD tarafından terör örgütü ilan edilen Heyet Tahrir el Şam öncülüğündeki militan güçlerle birlikte giriş yaptı.

Şam'daki çatışmalar sürerken Şaraa, ilk iş olarak Kudüs toprağını öpmüş, sonra da kamuflajları üstünde Emevi Camii'ne gitmişti. 8 Aralık 2024'te, 54 yıllık Esad rejiminin sonunu burada duyurdu.

Şimdi El Şara, aynı kamuflajlarla bir yıl sonra Emevi Camii'ne döndü. Alkışlar eşliğinden Camii'ye giren El Şara, Camii'nin cemaatine vaaz verdi.

Şaraa vaazinde, Suriyelilere "ben sizin aranızda Allah'a biyat ettiğim sürece, siz de biyat edin" diyerek seslendi.

Daha sonra El Şara, Emevi Camii'de namaz kıldırdı. Kılınan namaz, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.