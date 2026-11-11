“Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlamasıyla yargılanan Ela Rümeysa Cebeci, mahkemenin beraat kararının ardından ilk kez görüntülendi.

İstanbul Etiler’deki bir alışveriş merkezine giden Cebeci, market alışverişi yaptığı sırada basın mensuplarının objektiflerine yansıdı. Hakkındaki dava sürecine ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunan Cebeci, “Zor bir süreçti” dedi.

BERAAT SONRASI ETİLER'DE GÖRÜNTÜLENDİ

Ela Rümeysa Cebeci, davanın ikinci duruşmasında hâkim karşısına çıkmış ve hakkındaki suçlamaları kabul etmemişti. Duruşmada, iş insanı Sadettin Saran ile arasındaki WhatsApp yazışmaları da gündeme gelmişti.

Cebeci, söz konusu mesajların film repliklerinden oluştuğunu savunmuştu. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, uyuşturucu madde ticareti suçunun oluşmadığı gerekçesiyle Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında beraat kararı vermişti.