Spiker Ela Rümeysa Cebeci, eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile birlikte yargılandığı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasına ilişkin davada beraat etti.

Mahkemenin kararının ardından Cebeci, Habertürk'ün eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile arasında yakınlık bulunduğu yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

'SADECE AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞTIK'

Mehmet Akif Ersoy ile yalnızca aynı iş yerinde çalıştığını belirten Cebeci, iş dışında herhangi bir görüşme veya diyaloğunun olmadığını ifade etti.

Hakkında ortaya atılan yakınlık iddialarını reddeden Cebeci, söz konusu haberleri "itibar suikastı" olarak nitelendirdi.

Cebeci, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Akif Ersoy'la yalnızca aynı iş yerinde çalıştık! İş dışında ne bir görüşmemiz ne de herhangi bir diyaloğumuz oldu. Hakkımızda yaratılan yakınlık ve ortak ortam iddialarının tamamı asılsızdır, iftiradır, açık bir itibar suikastıdır!

Savcılık soruşturması kapsamında yapılan teknik incelemeler, HTS kayıtları ve dijital materyallerin değerlendirilmesiyle; iş dışında hiç görüşmediğimiz, benim iddialarda adı geçen gece kulüplerine ve ortamlara asla gitmediğim, telefonlarımızda iddialara ilişkin herhangi bir fotoğraf veya video kaydı bulunmadığı resmî soruşturma kayıtlarıyla sabittir. Dosyalarımız aylar önce tefrik edilmiştir.

Bugüne kadar tıklanma ve reyting uğruna fotoğraflarımızı yan yana koyarak hakkımda gerçeğe aykırı algı yaratan, kişilik haklarımı ihlal eden ve itibarımı hedef alan herkesten hukuk önünde hesap soracağımı ilgili tüm yayıncılara ihtaren bildiririm."

NE OLMUŞTU?

Ela Rümeysa Cebeci'nin adı, Aralık 2025'te Mehmet Akif Ersoy'a yönelik soruşturmada gündeme geldi.

Ersoy'un da aralarında bulunduğu medya çalışanlarına yönelik soruşturmada Cebeci de gözaltına alındı. İlk ifadesinin ardından serbest bırakılan Cebeci, daha sonra yeniden ifadeye çağrıldı.

Kan ve saç örneklerinde uyuşturucu maddeye de rastlanan Cebeci, 17 Aralık 2025'te yeniden gözaltına alındı. Savcılıktaki ek ifadesinin ardından "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Yaklaşık dört ay tutuklu kalan Ela Rümeysa Cebeci hakkında 24 Nisan 2026'da tahliye kararı verildi; Cebeci ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Son olarak 4 Kasım'da Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran'ın ayrı ayrı beraatine karar verildi.