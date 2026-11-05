İşadamı ve eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin yargılandığı uyuşturucu davasının ikinci duruşması görüldü. Davada savcı, iki ismin de “uyuşturucu madde temin etmek” suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaanın ardından gözyaşlarına hâkim olamayan Cebeci, “Hangi delile dayanarak anlamış değilim. "CİLVELEŞEN İKİ İNSANIN ŞAKALAŞMASI" Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ederim” dedi. Savunmasında suçlamaları reddeden Cebeci, Saran ile geçmişte gönül ilişkisi yaşadığını belirterek, “Sadettin Saran 20 yıldır hayatımda. Aramızdaki yazışmalar, birbiriyle flörtleşen, cilveleşen iki insanın şakalaşmasıdır” dedi. Mahkeme Saran ve Cebeci’nin ayrı ayrı beraatine karar verdi.

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