Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında spiker Ela Rümeysa Cebeci ile eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı...

Savcılık, iki ismin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ela Rümeysa Cebeci daha önce iki kez gözaltına alınmış, ikinci gözaltının ardından tutuklanmıştı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak birden fazla ifade veren Cebeci, yaklaşık 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş insanı ve eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun ulaştığı iddianameye göre soruşturma, 18 Aralık 2025'te "Kanarya" kod adlı gizli tanığın ifadeleri üzerine başlatıldı.

İlk aşamada Ela Rümeysa Cebeci hakkında işlem yapılırken, soruşturmanın ilerleyen sürecinde Cebeci'nin telefonunda Sadettin Saran ile uyuşturucu madde kullanımı, temini ve kenevir ekimine ilişkin çok sayıda yazışma tespit edildi.

Savcılık, dosyadaki deliller birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin birbirlerine "uyuşturucu madde sağladıklarının" anlaşıldığını belirtti.

İddianamede, söz konusu yazışmaların mizah veya film repliği olarak değerlendirilemeyeceği ifade edildi.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Hazırlanan iddianamede, Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci'nin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi...