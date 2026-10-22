Gebze'de öğrenci servisinin çarpması sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Ela Tabakoğlu'nun ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Gebze 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi, sürücü İsa Can'ı 5 yıl 10 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak Can'ın ev hapsinin kaldırılmasına ve serbest bırakılmasına hükmetti.

Karar duruşmasına Ela'nın annesi Serpil ve babası Fatih Tabakoğlu ile taraf avukatları katıldı. Sanık avukatı, müvekkili hakkındaki ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

4,5 AY TUTUKLU KALMIŞTI

Kaza, 4 Şubat'ta Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İsa Can yönetimindeki 41 P 3597 plakalı öğrenci servisi, 2232'nci Sokak'tan 2230'uncu Sokak'a dönüş yaptığı sırada ilkokul birinci sınıf öğrencisi Ela Tabakoğlu'na çarptı. Ela, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından tutuklanan Can, 4,5 ay sonra yargılama aşamasında tahliye edilmiş ve hakkında ev hapsi tedbiri uygulanmıştı.

"KIZIMIN MEZARINA GİTMEYE UTANIYORUM"

Karara tepki göstererek mahkeme salonunda mikrofonu yere atan baba Fatih Tabakoğlu, parmağından yaralandı. Adliye çıkışında konuşan Tabakoğlu, kızı için yaklaşık sekiz aydır mücadele ettiğini, sanığın serbest bırakılmasının tüm çabalarını boşa çıkardığını söyledi.

Olayın olası kast kapsamında değerlendirilmesini istediklerini belirten Tabakoğlu, "Ben yarın köyüme, kızımın mezarına gitmeye utanıyorum. Ben utanıyorsam siz de utanmalısınız. Ben kızımın yanına nasıl gideceğim?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Tabakoğlu, "Ömrüm, hayatım bu şekilde geçiyor. Benim kızımın adaletini sağlayın" dedi.

"İNTİKAM İSTEMİYORUZ, ADALET İSTİYORUZ"

Ailenin avukatı Kübra Süleyman, verilen cezayı düşük bulduklarını söyledi. Süleyman, "Sanık aleyhinde bilinçli taksir artırımı yapıldı ve iyi hal indirimi uygulanmadı. Ancak bu olayın olası kast olduğuna dair taleplerimiz karşılanmadı. Biz burada intikam istemiyoruz, adalet istiyoruz" diye konuştu.

Ev hapsinin kaldırılmasına da tepki gösteren Süleyman, sanığın araç kullanabileceğini belirtti. Sanığın tutuklu yargılanmasını talep ettiklerini söyleyen Süleyman, karara karşı istinaf yoluna başvuracaklarını; kamera görüntülerini, bilirkişi raporlarını ve olası kast iddialarını desteklediğini belirttiği delilleri sunacaklarını açıkladı.

DİĞER SORUMLULAR İÇİN DE BAŞVURU YAPACAKLAR

Süleyman, verilen cezanın infaz hukukundaki karşılığının yaklaşık bir ay kapalı, yaklaşık bir yıl 10 ay da açık cezaevinde olmak üzere iki yıla yakın hapis olduğunu ifade etti. Bu değerlendirmesinin ardından cezanın infazının mümkün olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim ve Adli Tıp tarafından başka sorumluların da tespit edildiğini söyleyen Süleyman, bu kişiler hakkındaki soruşturma izinlerinin büyük ölçüde çıktığını belirtti. Süleyman, asli kusurlu olduğunu ifade ettiği araç hostesi dahil tüm sorumluların cezalandırılması için gerekli başvuruları yapacaklarını söyledi.