İ L A N

T.C. ELAZIĞ 1. AİLE MAHKEMESİ

ESAS SAYISI : 2026/57 Esas

Davalı: ERCAN ÇELİK - 39925187992 T.C. uyruklu, Ramazan ve Fatma'dan olma , 25/11/1977 doğumlu.

Davalı ERCAN ÇELİK'e gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış, davalının kayıtlı bir adresinin de bulunmadığı anlaşılmış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, Davacı HALİME ÇELİK tarafından davalı ERCAN ÇELİK aleyhine açılan boşanma ve tazminat davasına ilişkin olarak dava dilekçesinde özetle '' tarafların 30/12/2000 tarihinde evlendiklerini, bu evliliklerinden 4 müşterek çocuklarının olduğunu ,davacının çocukları için 25 yıldır sıkıntı ve zorluklara katlandığını, evliliklerinin ilk yıllarında 10 yıl boyunca kayınvalidesi ve kayınpederi ile beraber yaşamak zorunda bırakıldığını, davalı tarafın sürekli olarak borç yaptığını, evine icra getirdiğini, çocukları ile ilgilenmediğini, maddi olarak üzerine düşen hiç bir görevi yerine getirmediğini, sürekli olarak iş değiştirdiğini, davalının sürekli olarak sadakatsiz bir yaşantısı olduğunu ,tüm bu nedenlerden dolayı , tarafların boşanmalarına, Müşterek çocuklar Mihrimah Su ve Eyüp Harun'un velayetlerinin davacıya verilmesine, çocuklar lehine 10.000'er TL tedbir-iştirak nafakasına, söz konusu nafakanın her yıl ÜFE oradanın da artırılmasına, davacı lehine aylık 10.000 TL tedbir-yoksulluk nafakasına, söz konusu nafakanın her yıl ÜFE oranında arttırılmasına ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasını talep etmiştir. ; Açık adresi tespit edilemeyen davalı ERCAN ÇELİK aleyhine açılan boşanma davasına karşı İş bu İLANDA dava dilekçesi ve tensip zaptı bulunur.'' Ekte gönderilen dava dilekçesine tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevaplarınızı cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakanın delili olduğunu belirterek bildirmeniz, elinizde bulunan delillerinizi dilekçenize ekleyerek ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere yer vermeniz, süresi içinde cevap vermediğiniz takdirde dava dilekçesindeki vakaları inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur. (HMK 122,317,318 maddeler). İş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur

#ilangovtr Basın no ILN02574445