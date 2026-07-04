ELAZIĞ 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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ELAZIĞ 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Dosya Esas No: 2026/178

Karar No : 2026/408

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/1752 Esas sayılı iddianamesi ile sanık Ercan BALABAN hakkında Eşe Karşı Basit Yaralama suçundan mahkememize açılan davanın yapılan yargılaması sonucunda, Mahkememizin 15/05/2026 tarih ve 2026/178 Esas 2026/408 Karar sayılı ilamı ile sanık Ercan BALABAN hakkında Eşe Karşı Basit Yaralama suçundan 11 AY 7 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Yukarıda yazılı bulunan kararıntüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Orhan ve Şengül oğlu, 1995 Elazığ doğumlu Ercan BALABAN'a ilanen tebliğine, ilan tarihinden 14 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına dair tebligat yerine geçerli olmak üzere, ilanen tebliğ olunur.02.07.2026

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