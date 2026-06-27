ELAZIĞ 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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ELAZIĞ

3. AİLE MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO: 2024/612

Davacı , FADİME GÜNDOĞDU ileDavalı , ENGİN GÜNDOĞDU arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Davalı Engin Alanoğlu'nun tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden, davalıya ıslah dilekçesinin gazete ilamı ile bildirilmesine karar verilmiştir. Davacı vekili ıslah dilekçesinin sonuç kısmanda; "Islah ettiğimiz üzere ziynet eşyasının aynen iadesine, bu mümkün olmadığı takdirde ziynet eşyalarının bedeli olan 329.440,00 TL 'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsiline, Nihayeten haklı davamızın kabulü ile vekalet ücreti ve yargılama giderinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz." şeklinde davasını ıslah ettiği görülmüştür. İlanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde ıslah dilekçesine karşı itiraz dilekçesi sunması, aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını kabul etmiş sayılacağı, daha sonra ilk itirazlarını ileri süremeyeceği HMK'nın 122, 126, 127, 128, 131. Maddeleri gereğince, tebligat yerine kaim olmak üzere davalı ENGİN GÜNDOĞDU'ya ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02497410