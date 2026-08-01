ELAZIĞ 4. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İ L A N

T.C. ELAZIĞ 4. AİLE MAHKEMESİ

ESAS SAYISI : 2026/87 Esas

Davalı, HATİCE TÜL KÜBRA DUYMAZ (532*****372- Ali ve Rebecca Roseline kızı, 1*/0*/198* d.lu) adresi meçhul olduğundan " davacı vekili dava dilekçesi ile tarafların31.10.2020 tarihinde evlendiklerini ve tarafların bu evlilikten müşterek çocukları bulunmadığını, ancak daha sonra evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle aralarında görülen boşanma davasında, Strazburg Adliye Mahkemesi Aile Hakimi'nin vermiş olduğu 1*.0*.202* tarih ve Dosya No:1**/2*, RG No:2*/09**4 sayılı kararı ile boşandıklarını ve Mahkemenin bu kararının kesinleştiğini, söz konusu bu kararın, temyiz edilmediğine dair belge ve apostil şerhi yeminli tercümana tercüme ettirildiğini, Noter tarafından onaylandığını,Strazburg Aile Mahkemesinde temyiz edilmeyerek kesinleşen boşanma ilamının Türkiye Cumhuriyeti makamlarınca da geçerli kılınması için tanınması ve tenfizini talep etme zorunluluğu hasıl olduğunu, bu itibarla, yargılama yapılarak tanıma ve tenfiz kararı verilmesini, boşanma ilamının nüfus kütüğüne tesciline karar verilmesini talep etmiştir." Mahkememizin 13/02/2026 tarihli tensip zaptı ile , 1-5718 sayılı yasanın 55/1 maddesi hükmü uyarınca davada basit yargılama usulü hükümlerinin uygulanmasına, HMK.nun 320.maddesi uyarınca ilk duruşmada ön inceleme yapıldıktan sonra tahkikat aşamasınageçilmesine, 2-Davacı tarafça karşılanan masraf kullanılarak davacı vekiline tensip zaptı ekli duruşma gününü bildirirHMK. 150-318 maddeleri meşruhatı içerir; davalıya 5718 sayılı yasanın 55/1 maddesi hükmü nazara alınarak tensip zaptı ve dava dilekçesi ekli duruşma gününü bildirir HMK. 150-317-324.maddeleri meşruhatlarını içerir davetiyetebliğine, 3- Davalının yurtdışı adresinedava dilekçesinın 1965 tarihli Lahey Tebligat sözleşmesi uyarınca TEBLİĞİNE,4-Davalının HMK.317. maddesi hükmüne göreilk itirazları ile birlikte esas dava hakkındaki cevabını ve varsa karşı delillerini,dava dilekçesinin kendisine tebliği tarihinden itibaren iki haftalık süre içindemahkeme kalemine bildirmesine, bildirdiği vedavalının 5718 sayılı yasanın 55/2 madde ve fıkrası uyarınca ilgili yasa hükümlerine göre tenfiz şartlarının bulunmadığını veya yabancı mahkeme ilâmının kısmen veya tamamen yerine getirilmiş yahut yerine getirilmesine engel bir sebep ortaya çıkmış olduğunu, hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş olduğunuöne sürerek itiraz edebileceğine, 5- HMK’nun 318. maddesi gereğince her iki tarafa dava ve cevap dilekçelerinde bildirdikleri delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek; ellerinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere yer vermeleri ile bu hususta ön incelemede HMK un 140/5. maddesi gereğince iki haftalık kesin süre verileceğinin ihtarına, Yargılamanın 15/04/2026 günü saat 11:00'a bırakılmasına tensiben karar verilmiştir." Mahkememizin 29/06/2026 tarihli son celsesinde ise duruşmanın 07/09/2026 günü saat 10:20 bırakılmasına karar verilmiş olup iş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02533244