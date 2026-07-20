ELAZIĞ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. ELAZIĞ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/359 Esas

DAVALI : MALİYE HAZİNESİ

Dava konusu;Elazığ ili, Meşeli Köyü, 127 Ada 4, 5 ve 10 parsel sayılı taşınmazlar ile Elazığ ili, Aydıncık Köyü, 111 Ada 10, 34 ve 36 parsel sayılı taşınmazlar hakkında, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu' nun 713/4. maddesi uyarınca işbu ilan yapılmaktadır. Hak sahibi olduğunu ileri süren kişilerin, son ilan tarihinden itibaren üç ay içinde mahkememizin yukarıda belirtilen esas sayılı dosyasına başvurarak itirazlarını ve varsa dayanak belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde itiraz edilmemesi veya yapılan itirazın yerinde görülmemesi ve davacının iddiasının ispatlanması hâlinde, dava konusu taşınmazların davacı adına tapuya tesciline karar verilebileceği ilan olunur. İşbu ilan, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu' nun 713/4. maddesi gereğince ilan olunur. 14/07/2026

#ilangovtr Basın no ILN02511582