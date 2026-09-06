Elazığ’ın Sivrice ilçesine bağlı Gözeli köyünde, 2017 yılında 22 köye ve Elazığ-Malatya yol güzergâhındaki acil vakalara daha hızlı müdahale amacıyla hizmete açılan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun yıkıldığı belirtildi. MHP Elazığ İl Genel Meclisi üyesi Raif Aslan, istasyonun yıkılma gerekçesinin açıklanmasını istedi.

2017’DE 12 PERSONELLE HİZMETE AÇILDI



Geçmişte sağlık ocağı olarak kullanılan binanın 2017 yılında 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’na dönüştürüldüğünü belirten Aslan, istasyonun açılışında 12 personel ve bir ambulans görevlendirildiğini söyledi. Aslan, binanın bakım ve onarımı için de 110 bin TL kamu kaynağı harcandığını ifade etti.



Aslan, istasyonun 22 köye hizmet vermesinin yanı sıra Elazığ-Malatya yolu ile Gözeli-Sivrice güzergâhlarındaki acil vakalara daha hızlı müdahale amacıyla kurulduğunu hatırlattı.





“BİNA NEDEN YIKILDI?”



İstasyon binasının bugün yıkılmış durumda olduğunu belirten Aslan, binanın ağır hasarlı olduğuna ilişkin bir rapor bulunmadığının ifade edildiğini söyledi.



Aslan, “Bu bina hangi gerekçeyle yıkıldı? Yıkım kararını hangi kurum aldı? Yıkım hangi teknik rapora dayanılarak gerçekleştirildi?” sorularını yöneltti.



Binanın deprem performansı ve yapı güvenliği konusunda inceleme yapılıp yapılmadığının da açıklanmasını isteyen Aslan, İl Sağlık Müdürlüğü veya Valilik tarafından yıkım öncesinde hazırlanmış bir rapor bulunup bulunmadığını sordu.

“YENİ 112 İSTASYONU NEDEN YAPILMADI?”



Binanın teknik nedenlerle kullanılamaz hale gelmiş olması durumunda dahi bölgedeki sağlık hizmetinin kesintiye uğratılmaması gerektiğini belirten Aslan, yıkılan istasyonun yerine neden yeni bir 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılmadığını gündeme getirdi.



Aslan, “Bina yıkılabilir. Ancak sağlık hizmeti yıkılmamalıdır” ifadelerini kullandı.



Bölgede meydana gelebilecek trafik kazaları ve diğer acil sağlık vakalarında müdahalenin gecikmemesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Aslan, “Acil bir sağlık sorunu yaşadığımızda 112 ekibi nereden gelecek ve size kaç dakikada ulaşacak?” sorusunun yanıtlanması gerektiğini söyledi.