Son günlerde özellikle İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen depremler korkuturken bu defa başka bir ilimizdeki deprem paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinden edinilen bilgilere göre, saat 21.09'da Sivrice merkezli 4,9 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerin yaklaşık 11,31 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, başta Malatya olmak üzere Adıyaman, Diyarbakır ve Tunceli yakın illerden de hissedildi.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada ayrıca, herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı da kaydedildi.

İŞTE 27 NİSAN GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle vatandaşlar, yaşadıkları bölgelerde meydana gelen sarsıntılarla ilgili bilgileri anlık olarak takip etmek istiyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi, 27 Nisan itibarıyla güncellendi. Türkiye genelinde meydana gelen depremlerin saat, büyüklük ve merkez üssü gibi bilgilerine söz konusu kurumların internet sitesi üzerinden ulaşmak mümkün.

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLERİ PAYLAŞIYOR

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen yer sarsıntılarını anbean kaydederek kamuoyuna duyuruyor.

Özellikle İstanbul, Elazığ, Muğla, Düzce, Tokat, Kocaeli, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Erzincan, Denizli, Balıkesir, Tunceli, Sakarya, Kütahya, Erzurum Aydın ve Çanakkale gibi fay hatları üzerinde bulunan şehirlerde yaşanan depremler, vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Her iki kurumun resmi internet sitelerinde yayımlanan listelerde, vatandaşlar bulundukları bölgede hissedilen veya hissedilmeyen depremleri saniyeler içinde öğrenebiliyor.

Güncel deprem bilgilerine ulaşmak için:

AFAD son depremler...

Kandilli son depremler...