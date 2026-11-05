Sivrice ilçesindeki Hazar Baba Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde kalan engelli birey H.K.’nin yaşamını yitirmesinin ardından Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, merkezde kalan engelli bireylere kötü muamelede bulunulduğu, hijyen koşullarının yetersiz olduğu ve personelin ihmali bulunduğu iddiaları üzerinde duruldu. Ayrıca hasta yakınlarından “harçlık” adı altında para alındığı öne sürüldü. Adreslerde ruhsatsız silahlar ele geçirildi Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 14 şüpheli, dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer şüpheliler de serbest bırakıldı.

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