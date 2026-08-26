Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir yalıtım malzemesi fabrikasında, öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, fabrikadan yükselen duman kentin birçok noktasından görüldü.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.