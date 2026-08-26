Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Öte yandan fabrikadaki yangın nedeniyle gökyüzüne yükselen yoğun duman, Elazığ'ın birçok noktasından görüldü.

Yangının çıkış nedeni ve olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.