Elazığ'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Doğukent Mahallesi, Bahaeddin Ögel Caddesi’nde seyir halinde bulunan sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 23 ADM 732 plakalı otomobil ile 23 ADP 256 lakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı.
Kaza sonucu araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan 1’inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.