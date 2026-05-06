Elazığ’da yürütülen kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması, bir işçinin göçük altında kalmasına neden oldu.
Olay, Yeni Mahalle 18057 Sokak’ta akşam saatlerinde gerçekleşti. İş makinesinin çalışma yaptığı sırada zeminde yaşanan çökme sonucu işçilerden A.Ö. toprak altında kaldı. Olayı fark eden çalışma arkadaşları, işçiye ilk müdahaleyi yaparak durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucunda göçük altındaki işçi bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.