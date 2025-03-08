Elazığ’da bir hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, Doğukent Mahallesi Bahaeddin Ögel Caddesi’nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. E.İ. yönetimindeki 23 ADP 256 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 ADM 732 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.
Kazanın meydana geldiği bölgedeki trafik akışı kısa süreliğine aksarken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.