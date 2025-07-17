Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde asbest boru yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında, Belediye Başkanı Hatif Çadırcı ile belediye personeli Sabri Şen ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre Yazıkonak beldesi genelinde yürütülen asbest boru yenileme çalışmaları esnasında, Belediye Başkanı Hatif Çadırcı ile belediye personeli Sabri Şen henüz bilinmeyen bir sebeple iş kazası geçirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Başkan Çadırcı ile Sabri Şen, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.