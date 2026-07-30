Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmesi ve Özgür Özel öncülüğünde 91 milletvekilinin CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurmasının ardından CHP örgütlerinde başlayan istifa dalgasına Elazığ da eklendi. Kentte 8 ilçe başkanı ile 1 İl Genel Meclisi üyesi, ortak basın açıklamasıyla CHP'den istifa ettiklerini açıkladı.

9 İSİM İSTİFA ETTİ

İstifa edenler arasında Baskil İlçe Başkanı Kemal Zeki Arslan, Kovancılar İlçe Başkanı Okan Demir, Alacakaya İlçe Başkanı Nazmi Gürbüz, Maden İlçe Başkanı Göksel İlhan, Keban İlçe Başkanı Umut Polat, Ağın İlçe Başkanı Rukiye Can, Palu İlçe Başkanı Ahmet Gülnar, Sivrice İlçe Başkanı Erim Öztürk ile Maden İl Genel Meclisi Üyesi Suat Ören yer aldı.

Ortak açıklamada, istifa kararının parti içinde yaşandığı belirtilen hukuksuzluklar nedeniyle alındığı ifade edilirken, bundan sonraki siyasi çalışmaların Özgür Özel'in liderliğindeki Yeni Parti çatısı altında sürdürüleceği belirtildi.

"HUKUKSUZLUKLARA SESSİZ KALMADIK"

İlçe başkanları adına açıklamayı yapan Sivrice İlçe Başkanı Erim Öztürk, CHP'nin tarihine ve Cumhuriyet değerlerine bağlı olduklarını belirterek, son dönemde yaşandığını öne sürdüğü hukuksuzluklara sessiz kalamayacaklarını söyledi.

Öztürk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin köklü tarihine, Atatürk ilke ve devrimlerine, laik ve demokratik Cumhuriyetimizin temel değerlerine yürekten bağlı ilçe başkanları olarak, partimizin son dönemde yaşadığı hukuksuzluklara sessiz kalmayarak büyük bir üzüntüyle CHP'den istifa etme kararı aldık. Bundan sonraki siyasi mücadelemizi seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde Yeni Parti çatısı altında sürdüreceğiz."