Elazığ'da kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan motosiklette 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Atatürk Bulvarı’nda seyir halinde bulunan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu sürücü ve arkasındaki kişi yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Yaralılardan 1’inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.