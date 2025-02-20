Elazığ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Protokol Yolu mevkisinde seyir halinde bulunan Havva Ç. idaresindeki 23 AFF 886 plakalı otomobil ile Zeki Burak D. yönetimindeki 23 AFB 542 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı.

Kazada sürücüler ile 23 AFF 886 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Büşra Ç. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan sürücüler ile sıkıştığı yerden çıkarılan Büşra Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerine gelen yaralıların yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.