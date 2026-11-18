Kaza, Elazığ’daki Hazardağlı Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 21 ADH 500 plakalı panelvan ile 47 PH 010 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle Hazardağlı Kavşağı’nda trafik akışı bir süre aksarken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.