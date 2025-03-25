İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından birçok kentte öğrenciler protesto eylemleri düzenlemeye devam ederken bu eylemlerin bir adresi de Elazığ oldu. Bir grup Fırat Üniversitesi öğrencisi, kent merkezinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etti.

ÖĞRENCİLER “DİPLOMASIZ ERDOĞAN” SLOGANLARIYLA TEPKİ GÖSTERDİ

Öğrenciler, “Diplomasız Erdoğan”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Kayyuma hayır" sloganları atarak AKP iktidarına tepki gösterdi. Öğrencilerin eylemlerine CHP Elazığ Kadın Kolları Başkanı ve Elazığ Belediyesi meclis üyesi Ayten Çekil, CHP Elazığ İl Gençlik Kolları Canberk Aydın’da destek verdi.

POLİSTEN MUHABİRİMİZE İLGİNÇ SORU

Polislerin alanda protesto yapan öğrencileri tek tek çekerek öğrencilere kimlik kontrolü yapma anlarını görüntüleyen muhabirimiz Evren Demirdaş’da SÖZCÜ gazetesi demesine rağmen ilk ‘Tamam, kimlik kontrolü yapıyoruz’ demesi sonrasında basın kartını soran polis memuru, kurum kartını görmesine rağmen, ‘Bunların orijinalini teyit edebileceğimiz bir kurum var mı?’ diye sorduğu görüldü.

Öğrenciler, polisler tarafından kontrol amaçlı alınan kimliklerin fotoğraflarının da çekildiğini iddia ettiler.