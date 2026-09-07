Elazığ’ın Palu ilçesinde 5 Eylül’de meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Mert Ozan Şindi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

34 yaşındaki Şindi, sağlık ekiplerinin ve hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Şindi’nin vefatından duyulan üzüntü dile getirildi.

Açıklamada, “Meslektaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz” ifadeleriyle Şindi’nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı mesajı iletildi.

VALİ HATİPOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da polis memuru Mert Ozan Şindi’nin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Hatipoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Merhum polis memurumuza Allah’tan rahmet, başta kıymetli ailesi ve yakınları olmak üzere emniyet teşkilatımıza ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.”

Polis memuru Mert Ozan Şindi için yarın Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde tören düzenlenecek.