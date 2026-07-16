AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 22.52'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Buna göre deprem, yerin 11.47 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 22.52'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Buna göre deprem, yerin 11.47 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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