Havaların ısınmasıyla birlikte öğrencilerin ve çevre sakinlerinin vakit geçirmeyi tercih ettiği kampüs içerisindeki yeşil alanlara, “Çimlere oturmak ve piknik yapmak yasaktır” uyarısı taşıyan tabelalar yerleştirildi. Karar, üniversitenin sosyal yaşam alanlarına yönelik kısıtlamalarıyla ilgili eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

'ÜNİVERSİTEDE TEK YEŞİL ALANDI'

Kampüs içinde öğrenciler tarafından sıkça kullanılan yeşil alanların sınırlandırılması, sosyal medyada tepkilere yol açtı. Bazı öğrenciler kararı “keyfi” bulurken, yasakların kampüs yaşamını kısıtladığını savundu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda “Kampüste oturacak başka bir alan yok”, “Bu karar öğrenciye verilen önemi gösteriyor” gibi ifadeler dikkat çekti.

Fırat Üniversitesi, daha önce de "kişiye özel ilan" iddialarıyla gündeme gelmiş, akademik kadroda liyakat tartışmalarına neden olan bazı ilanlarla kamuoyunun tepkisini çekmişti. Şimdi ise üniversitenin sosyal alanlarına getirilen bu yasak, öğrenci hakları ve kampüs yaşamı üzerine yeni bir tartışma başlattı.

REKTÖRLÜKTEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Kamuoyunun ve öğrencilerin tepkisini çeken uygulamaya ilişkin üniversite yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler ise kararın gözden geçirilmesini ve yeşil alanların yeniden erişime açılmasını talep ediyor.