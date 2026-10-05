ELAZIĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN

ELAZIĞ VALİLİĞİ

ELAZIĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Elazığ ili, Merkez ilçesi, Sarılı köyü 130 ada 9 ve 10 nolu parsellerde kadastro güncelleme çalışmalarında yapılan sınırlandırma ve yanlış sınırlandırmaya bağlı yüzölçümü hesaplama hatasının düzeltilmesi sonucu 130 ada 9 nolu parselin yüzölçümü 181.48 m², 10 nolu parselin yüzölçümü 479.24 m² olarak 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. Maddesine istinaden düzeltilecek olup 7201 sayılı yasanın 29,30 ve 31. Maddeleri gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren tapu kayıt ilgililerinin veya kanuni vekil/temsilcilerinin 30 gün içerisinde Elazığ Sulh Hukuk Mahkemelerine düzeltmenin kaldırılması için dava açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde düzeltmenin kesinleşeceği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02562709