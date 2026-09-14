Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda akşam saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangının ardından oluşan yoğun duman, cezaevinin bazı bölümlerine yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. 19 MAHKUM HASTANEYE SEVK EDİLDİ Yangın sırasında dumandan etkilenen 19 mahkum, cezaevinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yangından etkilenen bazı infaz koruma memurlarına da olay yerinde tıbbi müdahalede bulunuldu. VALİ HATİPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, olayın ardından yaptığı açıklamada yangının bir koğuşta meydana geldiğini ve kısa sürede kontrol altına alındığını belirtti. Vali Hatipoğlu, “Dumandan etkilenen mahkumlarımız ve infaz koruma memurlarımıza anında tıbbi müdahalede bulunulmuştur” dedi. Hastaneye sevk edilen mahkumların tamamının tedavilerinin ardından taburcu edildiğini belirten Hatipoğlu, mahkumların yeniden cezaevine döndüğünü açıkladı. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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