Elazığ'da iki araç arasındaki çarpışma, 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.
Olay, Elazığ-Keban kara yolu Cip köyü mevkisinde meydana geldi. R.D. yönetimindeki 23 EZ 836 plakalı minibüs, B.K. tarafından kullanılan 34 FOP 20 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle minibüs, yol kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonunun tabelasına da çarptı.
Kaza sonucunda araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 3 çocuk da bulunuyor.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.