Olay, Elazığ'da Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir halk otobüsü durağında meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple otobüs şoförü ile bir yolcu arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek fiziksel şiddete dönüştü.

Tartışma sırasında yolcu, otobüs kapısı önünde bekleyen şoföre elindeki şemsiyeyle saldırdı. Şoförün yumrukla karşılık vermesi üzerine ikili arasında yumruklu kavga çıktı. Kavga sırasında yolcu, şemsiyeyle şoföre peş peşe darbeler indirdi.

Olay, otobüsten inen diğer yolcuların araya girmesiyle sona erdi. Kavga anları, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şemsiyeyle saldıran yolcu ile şoför arasındaki fiziksel temas ve diğer yolcuların müdahalesi net bir şekilde görülüyor.