Nesine 2. Lig Play-Off yarı final 2. tur karşılaşmasında Vanspor FK, Elazığspor’a konuk oldu. Elazığ Atatürk Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan mücadeleyi Ümit Öztürk yönetirken, yardımcı hakemlik görevlerini Murat Temel ve Kadir Beyaz üstlendi.

BİRÇOK YABANCI MADDE ATILDI

Nesine 2. Lig Play-Off yarı final ikinci tur mücadelesinde Elazığspor, sahasında Vanspor FK’yı ağırladı. Elazığ Atatürk Stadyumu’nda oynanan ve saat 20.00’de başlayan karşılaşma sahaya atışan yabancı maddelerden dolayı sık sık durdu.

YARDIMCI HAKEM YARALANDI MAÇ TATİL EDİLDİ

Müsabakanın ikinci yarısı Vanspor’un başlama vuruşuyla başladı. Ancak kısa süre sonra tribünlerden atılan yabancı bir cismin yardımcı hakeme isabet etmesi üzerine karşılaşmanın hakem triosu sahayı terk ederek soyunma odasına yöneldi. Olayların devam etmesiyle birlikte Vanspor FK oyuncuları da soyunma odasına gitti.

Yaşanan gerginlik ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle maç tatil edildi. Karşılaşmanın sonucu ve alınacak kararlar, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak.

VANSPOR ELAZIĞ’DA KONAKLAMAMIŞTI

Vanspor FK ile Elazığspor arasındaki eşleşmenin ilk maçı da olaylı geçmişti. Oyunun çok sayıda durduğu maçı kazanan taraf 4-1'lik skorla Vanspor FK olmuştu. Elazığspor'un ev sahipliği yaptığı rövanş maçı öncesi Vanspor FK, Elazığ'da konaklamamıştı.