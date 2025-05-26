2'nci Lig yükselme play-off turu rövanş maçında Elazığspor, sahasında Vanspor FK'yi konuk etti. Karşılaşma, yardımcı hakeme gelen yabancı maddeler nedeniyle yarıda kaldı.
İlk maçı 4-1 kaybeden Elazığspor, karşılaşmada 1-0 öne geçti. Mücadelede 57. dakika oynanırken gelişen Elazığspor atağında top ağlara gitti. Ancak yardımcı hakemin kalkan ofsayt bayrağı nedeniyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Maçın hakemi Ümit Öztürk, Vanspor FK lehine endirekt serbest vuruşu kararı verdi.
Bu kararın üzerine stadyum bir anda karıştı. Tribünler sahaya yabancı madde yağdırırken, yardımcı hakem yaralandı. Bunun üzerine hakem Ümit Öztürk, maçı durdurarak yardımcılarıyla birlikte soyunma odasına gitti.
Bir süre sonra karşılaşmanın tatil edildiği açıklandı.
Elazığspor-Vanspor FK maçına dair nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek.
MAÇ ÖNCESİ FUTOLCULAR ARASINDA GERGİNLİK
Karşılaşma başlamadan önce iki takım futbolcular arasında da gerginlik yaşandı. Isınma hareketlerini sürdüren futbolcular, bilinmeyen bir nedenden ötürü sözlü tartışma yaşadı. Giderek büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine sahaya inen çevik kuvvet ve özel güvenlik ekiplerini, iki takım futbolcularını güçlükle ayırdı.
Bu sırada da tribünlerden 'İntikam, intikam, intikam' tezahüratlarının yapıldığı duyuldu.
İLK MAÇTA DA OLAYLAR YAŞANMIŞTI
İki takım arasında Van'da oynanan karşılaşmada da olaylar yaşanmıştı. Vanspor taraftarları maç sonu Elazığspor yönetimine taş ve pet şişelerle saldırmıştı.
Elazığspor yöneticileri tarafından taraftarlara sakin olunmasına yönelik uyarılar yapılırken güvenlik güçleri olaylara son vermek için büyük mücadele verdiği gözlenmişti.
Elazığspor Asbaşkanı Mustafa Şerifoğulları, Vanspor FK karşılaşmasının ardından sert açıklamalarda bulunmuştu.
VAN'DA SEVİNÇ GÖSTERİLERİ
Elazığspor-Vanspor FK maçının tatil edilmesinin ardından Van'da Vanspor taraftarları caddelerde sevinç gösterileri yaptı.
İlk maçı 4-1 kazanan Van'da, maçın izlenmesi için bugün Kent Meydanında dev ekran kuruldu. Vanlıların büyük ilgiyle izlediği maçın tatil edilmesinin ardından vatandaşlar sevinç gösterilerinde bulundu. Kentin en işlek caddelerinde havai fişek atıp konvoy oluşturan Vanlılar saatlerce şehirde tur attı.