Elazığ Valiliği, 26 Mayıs Pazartesi günü oynanan 2. Lig play-off rövanş karşılaşması öncesinde ve sırasında yaşanan olaylarla ilgili olarak sorumluların tespit edilip gözaltına alındığını duyurdu.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 1 KİŞİ ARANIYOR

Valilikten yapılan açıklamaya göre, maç öncesinde Elazığ Atatürk Stadyumu’nda asılı olan Vanspor FK bayrağını indiren kişilerin kimlikleri belirlendi. A.A. ve B.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili üçüncü şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, karşılaşma sırasında yan hakeme yabancı madde atarak yaralanmasına neden olan E.K. adlı şahsın 29 Mayıs 2025 günü yakalanarak gözaltına alındığı ve adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Müsabaka başlamadan hemen önce stadyumda asılı olan Vanspor FK bayrağı tribünlerden bazı kişiler tarafından indirilmişti. Bu provokatif eylem maç öncesi gerginliği tırmandırdı. Maç sırasında ise sahaya atılan yabancı cisimlerden biri yardımcı hakeme isabet etti. Hakemin yaralanmasının ardından karşılaşma tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Disiplin Kurulu, olayların ardından Elazığspor'un hükmen 3-0 mağlup sayılmasına ve Vanspor FK'nın tur atlamasına karar verdi. Maçın tatil edilmesi ve Elazığspor’un hükmen mağlup sayılması Elazığlı futbolseverler arasında infial yaratmış, sosyal medyada olayların provokasyon olabileceğine yönelik çok sayıda yorum yapılmıştı. Spor kamuoyunda ise futbol dışı eylemlerin sahaya yansıması ve hakem güvenliğinin zedelenmesi geniş çapta eleştirilmişti.