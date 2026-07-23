ELBİSTAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ELBİSTAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/145

Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasında görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasında verilen ara karar gereğince; Davacılar Ali Şahin, Emrullah Şahin, Mehmet Şahin, Nuri Şahin, Ramazan Şahin ve Şahin Şahin vekili tarafından davalılar Elbistan Belediye Başkanlığı ve Hazineye İtafen Malmüdürlüğü aleyhine Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Büyükyapalak Mahallesinde kain 3003, 3004, 3006, 3016, 3018 ve 3019 parsel sayılı taşınmazlar arasında kalan toplam 19.561,40 metrekare yüzölçümündeki tapusuz taşınmazların 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 713. maddesi gereğince zilyetlik nedeniyle adlarına tescili talep ve dava edilmiştir. İşbu dava konusu taşınmazlar üzerinde üstün hak iddia edenlerin veya davacıların davasına itirazı olanların son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde mahkememize başvurmaları ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02515193