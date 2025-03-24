19 Mart sabahı evine gelen polisler tarafından gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 gündür Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde nezarethanede tutuluyordu. İBB'ye yönelik 'terör ve yolsuzluk' soruşturmasında yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasına karar verilen İmamoğlu, dün eski adı Silivri olan Marmara Cezaevi'ne sevk edildi.

Türkiye'nin dört bir yanında CHP Cumhurbaşkanı adayı ön seçimi için hem üyeler hem de üye olmayanlar tarafından oy kullanılırken, ünlü isimlerden de tepkiler birer birer yükseldi.

"ADALET GECİKİR AMA..."

Bir paylaşım da oyuncu Elçin Sangu'dan geldi. Sangu X hesabından şunları yazdı:

"Adalet gecikir ama yolunu şaşırmaz derler… Demokrasinin temelini sarsan her şey, hepimizin geleceğini etkiler. Ben hâlâ 'Her şey çok güzel olacak' diyenlerdenim."