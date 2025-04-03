İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan protestolar, ekonomik bir boyuta ulaşmış ve CHP'nin çağrısıyla 2 Nisan'da Türkiye genelinde ekonomik boykot hareketi uygulanmıştı.



Boykota destek veren paylaşımlarda bulunan ünlüler arasında yer alan oyuncu Aybüke Pusat, bu paylaşımı nedeniyle TRT'de yayımlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılırken, Pusat'a meslektaşlarından ve oyuncu sendikalarından art arda destek açıklamaları geldi.

ELÇİN SANGU'DAN TRT İTİRAFI



Çok sayıda reyting rekortmeni dizide başrol oynayan Elçin Sangu, Pusat'a yönelik destek açıklamasında, geçmiş yıllarda TRT ile yaşadığı bir anısını paylaştı.



Sangu, X hesabından yaptığı açıklamada "Reyting başarısının garanti olacağına emin olduğum ve senaryosunu çok beğendiğim bir projede, politik sebeplerle kendi devletimin televizyonunda mesleğimi icra edemedim. Tam da bu sebeple teklifi kabul etmemiştim. Aybüke Pusat’a yapılan bu davranışı asla kabul etmiyoruz! " ifadelerini kullandı.