Oyuncu Elçin Sangu 2023 yılında sevgilisi Yunus Özdiken aracılığıyla anlaştığı bir mimarlık şirketine 400 bin liralık iş yaptırmıştı. Ancak iş tamamlandıktan sonra şirketin iddiasına göre, Sangu 170 bin liralık ödemeyi gerçekleştirmemişti. Şirket sahibi Abdullah Celal Erol, sürekli eklemeler olduğu için yazılı sözleşme yapılamadığını, ödemelerin geciktiğini ve uzlaşma sağlanamayınca icra takibi başlattığını açıklamıştı. Şirket, İstanbul Anadolu 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde alacak davası açmıştı.

Buna karşılık Yunus Özdiken ise "Kendilerinin evimize yararından çok zararı oldu. Bizi 'basına duyururuz' diye tehdit ettiler. Koruma kararı aldık. Manipülasyon yapıyorlar. İtibar etmemek lazım. Prensipli insanlarız, hakkımızı yedirmeyiz. Ayrıca bizde kimsenin parası kalmaz" açıklamasını yapmıştı.

Elçin Sangu'nun evinin mimarlık görevini üstlenen Abdullah Celal Erol alacaklarını tahsis edememesinin ardından şoke eden iddialarda bulunmuştu:

"Kameralar önünde adeta iyi niyet elçisi, sosyal demokrat. Ama siz evinizde çalışan işçilerin içtiği bir bardak çaya bile laf eden kişisiniz Elçin Sangu. Hukuki olarak adalet önünde hesaplaşacağız."

Abdullah Celal Erol, bu kez de ünlü oyuncu hakkında, 'dolandırıcılık', 'evrakta sahtecilik' ve 'adli makamları yanıltma' iddiasıyla dava açılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Erol, oyuncunun sevgilisi Yunus Özdiken hakkında da 'tehdit ve hakaret' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Abdullah Celal Erol, X hesabından yaptığı paylaşımda "Oyuncu Elçin Sangu hakkında dolandırıcılık, erkek arkadaşı Yunus Özdiken hakkında tehdit ve hakaret suçlamalarına karşı İstanbul adliyesinde suç duyurusunda bulunduk. Avukatları Mesut Kılıç hakkında ise bağlı bulunduğu İstanbul barosu disiplin kuruluna şikâyette bulunmuş olduk" ifadelerini kullandı.