Sosyal medya hesabından yaptığı gezi paylaşımları ile bilinen Ceren Yılmaz, oyuncu Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.



Yılmaz, yaptığı paylaşımlarda “Beni evimden aldırdılar, görüntü davası için Türkiye’ye çağırılıyorum. ‘İsimleri vermeyeceksin’ diye tehdit ediliyorum. İşlerim aksıyor” ifadelerini kullanırken, Elçin Sangu ve Özdiken’in kendine dava açtığı savcılık dilekçesini ve Instagram mesajlarını kamuoyuyla paylaştı.





ELÇİN SANGU: 'CAN GÜVENLİĞİM YOK'



Yılmaz'ın iddialarını kesin bir dille reddeden Sangu, tehdit edilen tarafın kendileri olduğunu öne sürerek erkek arkadaşı Özdiken ile birlikte karakola giderek Yılmaz hakkında şikayetçi oldu.



Sangu, kendisine yönelik suçlayıcı paylaşımlar için “Planladıkları gibi bir PR çalışması oldu. Bu durum bana sökmez” açıklamasını yaptı. “Kadın olduğu için acımasız davranmak istemedim ama iç yüzünü gördüm” ifadelerini kullandı. Gelişmelerden kısa bir süre sonra Elçin Sangu ve Yunus Özdiken, hiçbir hukuki ve ticari anlaşmaları olmadığı halde kendilerine hakaret ve tehdit yağdıran Ceren Yılmaz nedeniyle can güvenliklerinin tehlikede olduğunu iddia etti ve şikayetçi oldu.