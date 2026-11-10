Oyuncu Elçin Zehra İrem, gönlünü meslektaşı Tolga Kandemir'e kaptırdı.
İlişkisini sosyal medya paylaşımıyla ilan eden İrem, sevgilisiyle çekildiği romantik fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.
Paylaştığı romantik karelerde sevgilisini yanağından ısırarak öptüğü anlara da yer veren Elçin Zehra İrem, aşk dolu pozlarıyla takipçilerinin beğenisini topladı.
AŞK POZLARINI PAYLAŞTI
Özel hayatından karelere de yer veren Elçin Zehra İrem, Tolga Kandemir ile birlikte olduğu fotoğrafları yayımladı. Oyuncu, paylaşımına “Her aydan birkaç fotoğraf dump'ı” notunu düştü.
Günün Trend Haberleri
İkilinin romantik kareleri takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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