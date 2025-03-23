Süper Lig’de Osimhen 22 maçta 20 gol atıp, G.Saray’a tek başına 22 puan kazandırdı. Devre arasında transfer edilirken Anderson Talisca’dan kimse böyle bir beklenti içinde değildi. Çünkü sakat Brezilyalı oyuncu, aylardır futbol oynamamış, Rap albümü ile vakit geçirmişti. Ancak zamanı geldi artık.

KARŞILIĞINI ÖDE ARTIK

Mourinho, Talisca ile özel ilgilenerek, kondisyon ve güç kazandırdı. Talisca’nın da aldığı para ve başta Mourinho olmak üzere kulüptekilerin emeğinin karşılığını verme zamanı geldi. Camiaya göre; en azından Bodrum maçını kazandıran isim olmalı. Çünkü elde Talisca dışında sağlam forvet kalmadı.

BUGÜNLER İÇİN ALINDIN

En Nesyri, Fas Milli Takımı’ndan yorgun dönecek. Romanya’da tekme yiyen Dzeko’nun burnu kırık. Cenk Tosun’dan Urawa’ya transferi nedeniyle yararlanılamıyor. Talisca’dan Rangers ve Samsun maçlarında beklenti yüksekti. Başarısız oldu. Bodrum maçında yük bir kez daha sambacının omuzlarına bindi.