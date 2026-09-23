İran, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde el koyduğu ABD ve İsrail’e ait gemileri satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'nın aktardığına göre, konuya ilişkin açıklama Yargı Avukatları Merkezi Başkanı Abdulianpur’dan geldi.

Abdulianpur, söz konusu gemilere yargı kararları doğrultusunda el konulduğunu belirterek, satıştan elde edilecek gelirin son dönemdeki çatışmalarda zarar gören ailelerin ve bireylerin mağduriyetlerini karşılamak amacıyla kullanılacağını duyurdu.

100'DEN FAZLA DAVA AÇILDI

ABD saldırılarından kaynaklanan hasarların tespiti için Hürmüzgan eyaleti ve çevresinde uzmanlar tarafından incelemeler başlatıldığını kaydeden Abdulianpur; Keşm, Bender Lenge ve Cask bölgelerinde şu ana kadar 537 vakanın belirlendiğini bildirdi.

Söz konusu zararlara ilişkin Tahran Devrim Mahkemesi'nde 100'den fazla dava açıldığını aktaran Abdulianpur, maddi ve manevi tazminat taleplerinin Tahran'daki Uluslararası Adalet Divanı'nın 55. Şubesi bünyesindeki hukuk departmanında takip edildiğini ve duruşmaların ilerleyen haftalarda sırayla gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.