New York’ta gizemli "köstebek insanlar" olarak bilinen, evsiz insanların oluşturduğu gruplar kanalizasyonlardan altın çıkarmaya başladı.

ABD basınında yer alan haberlere göre kanalizasyon sisteminin suyun boşaldığı alt katmanlarına inen bu kişiler, yanlarına aldıkları eleklerle yer altında altın ürünler arıyor.

Kanalizasyon, drenaj borusu ve eski metro tünellerinde ikamet ettikleri için 'köstebek insanlar' olarak anılan bu kişilerin altın araması, polis müdahalesine takıldı.

Ancak polis, kanalizasyonda altın aradıkları için değil, yasaklı yerlere girdikleri için bu kişileri gözaltına aldıklarını vurguladı.

KANALİZASYONDA ALTIN AVI

ABD basını tarafından "şüpheli" olarak tasvir edilen eylemlerine rağmen New York polisi, bu yeraltı kaşiflerinin altın aramak amacıyla kanalizasyon sistemine izinsiz girmek dışında daha kötü niyetli bir amaç taşımadığını vurguladı.

The New York Post gazetesine konuşan bir kaynak, sadece altın değil, bulabildikleri tüm metalleri ayırdıklarını söyledi. Metal bulan kaşifler, hızla özel bir yönteme başvuruyor.

Buna göre "Buldukları metali bir çözücüyle birlikte bardağa koyuyorlar ve sertçe çalkalamaya başlıyorlar. Daha sonra da temizlenen metali ayırıyorlar" diye konuştu.

Kaynaklar, bu kişilerin altın bulsalar da elleri boş dönse de etrafta daha az insanın bulunduğu gece yarısı yüzeye çıktıklarını, ertesi gün bulduklarını sattıklarını söyledi.

NETANYAHU'NUN OTELİNİN ALTINI ARAMIŞLAR

On yılı aşkın süredir haberlere konu olan yeraltı hazine avcılarından oluşan son ekip, geçen hafta çarşamba günü saat 05.00 sularında New York'un işlek bir caddesindeki rögar kapağından çıkarken görüldü.

Kafa lambaları, kürekler ve iş eldivenleri bulunan biri kadın dört erkekten oluşan beş kişilik bu gruptan henüz tutuklanan olmadı, ancak soruşturma sürüyor.

Eylül ayında ise 26 yaşındaki Kevin Rodriguez ve Venezuela vatandaşı Samuel Reveron, Upper East Side bölgesindeki "kanalizasyonda arama yaptıkları" gerekçesiyle yakalandı.

Savcılar ikilinin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kaldığı otelin altında arama yaptığını belirtirken, şüpheliler kayıp değerli eşyaları aradıklarını söyledi.

Reveron’un tutuklanmasının ardından bir polis memuruna, "Kanalizasyona girip yağmur suyu giderlerine ve lağımlara sıkışan değerli eşyaları, altını, değeri olan her şeyi arıyoruz" dediği öne sürüldü.

Reveron’un bir sonraki duruşması 21 Ocak’ta yapılacak.

ABD'DE SIRADAN

Benzer olaylar ABD'de yıllardan beri farklı noktalarda da kayıtlara geçti. Mayıs ayında Brooklyn’in Williamsburg ve Gravesend bölgelerinde iki grup kanalizasyona girip çıkarken görüldü.

Gravesend’deki olaya ait görüntülerde çizmeli, tulumlu ve el fenerli yedi erkeğin saat 02.00 civarında yeraltından çıktığı yer aldı.

Ağustos ayında Manhattan’daki Penn Station yakınlarında kafa lambalı üç kişi bir rögardan çıkarken görüntülendi. 6 Ekim’de ise Upper East Side’da beş kişi daha bir çukurdan tırmanırken fark edildi.

Bu durum yeni olmamakla birlikte, 2015 yılında 21 yaşındaki yarı zamanlı Çevre Koruma Departmanı çalışanı Marquis Evans, arkadaşları Damien Nieves ve David Hannibal ile "altın, mücevher ve silah" aramak için Flatbush’taki bir rögardan aşağı inmişti.,

Son bir yıldaki çok sayıda gözleme rağmen kanalizasyon madenciliğinin kazançlı bir iş olduğuna dair çok az kanıt bulunuyor.